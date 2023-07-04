Сегодня, 4 июля, первая ракетка России Даниил Медведев (3-й в рейтинге ATP) начнёт своё выступление на Уимблдоне — 2023. В матче первого круга британского травяного мэйджора третий сеяный, российский теннисист сыграет с британцем Артуром Фери (WC).
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Какого результата Даниил Медведев добьётся на Уимблдоне?»
Ранее в текущем сезоне на травяном покрытии Даниил Медведев вылетел в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), где уступил французу Адриану Маннарино (с которым может сыграть уже во втором круге Уимблдона), а также дошёл до четвертьфинала турнира в Галле (Германия).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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