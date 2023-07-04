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Тарпищев: не надо загадывать, как сложится для Андреевой Уимблдон

Тарпищев: не надо загадывать, как сложится для Андреевой Уимблдон
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой (102-я ракетка мира) в основной сетке Уимблдона.

«От Андреевой не надо ждать подвигов Шараповой (победившей в возрасте 17 лет на Уимблдоне в 2004 году. — Прим. «Чемпионата»), вообще ничего не надо ожидать. В первом круге её будет ждать долгий и нудный матч, результат которого будет непредсказуем. Загадывать, как сложится для Андреевой Уимблдон, не надо», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в матче первого круга британского травяного мэйджора Мирра Андреева встретится с китаянкой Сиюй Ван. Ранее она успешно прошла три раунда квалификации, став самым молодым игроком после Кори Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон.

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