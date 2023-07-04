Принцесса Уэльская посетила Уимблдон

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила соревнования второго игрового дня на Уимблдоне. Фотографии с визита почётной гостьи были опубликованы в официальном аккаунте турнира в социальных сетях.

На данный момент все 15 текущих матчей (8 в мужском одиночном разряде, и 7 — в женском) на соревнованиях британского мэйджора прерваны из-за дождя. Пока ни один из сегодняшних поединков во Всеанглийском клубе не завершился.

Напомним, вчера матчи на Уимблдоне также останавливали из-за непогоды, а в конце дня — из-за темноты, в результате чего многие были не доиграны и перенесены на сегодня.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне (Великобритания) с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд соревнований превышает £ 44,7 млн.