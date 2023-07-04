Принцесса Уэльская посетила Уимблдон
Поделиться
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила соревнования второго игрового дня на Уимблдоне. Фотографии с визита почётной гостьи были опубликованы в официальном аккаунте турнира в социальных сетях.
На данный момент все 15 текущих матчей (8 в мужском одиночном разряде, и 7 — в женском) на соревнованиях британского мэйджора прерваны из-за дождя. Пока ни один из сегодняшних поединков во Всеанглийском клубе не завершился.
Напомним, вчера матчи на Уимблдоне также останавливали из-за непогоды, а в конце дня — из-за темноты, в результате чего многие были не доиграны и перенесены на сегодня.
Уимблдон-2023 проходит в Лондоне (Великобритания) с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд соревнований превышает £ 44,7 млн.
Комментарии
- 4 июля 2023
-
15:59
-
15:26
-
15:20
-
14:01
-
13:49
-
13:45
-
13:27
-
12:30
-
12:21
-
12:08
-
11:03
-
10:43
-
10:35
-
10:33
-
09:00
-
08:53
-
08:00
-
04:37
-
03:10
-
02:42
-
01:59
-
01:20
-
01:00
-
00:34
-
00:10
-
00:08
- 3 июля 2023
-
23:50
-
23:47
-
23:28
-
23:20
-
22:56
-
22:46
-
22:39
-
22:35
-
21:40
Партнерский контент