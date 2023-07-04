Даниил Медведев — Артур Фери: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, состоится матч первого круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Великобритании Артуром Фери (391-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен последним, пятым запуском на корте номер 2 и начнётся приблизительно в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Артур Фери в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.
Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Медведев сейчас занимает третью строчку рейтинга, а Фери — 391-ю. Артуру 20 лет, и это вообще первый турнир уровня ATP или «Шлем», где он сыграет в основной сетке. Отметим, что прогноз погоды на Уимблдоне сегодня плохой, так что из-за дождей матч может начаться позже или даже быть перенесён на среду, 5 июля. В теории возможен ещё вариант, что эту игру перенесут под крышу на центральный корт либо на корт номер 1, если будет идти дождь.
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