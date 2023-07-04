«Мы знали, на что шли». Оже-Альяссим — о поражении в первом круге Уимблдона

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал своё поражение в первом круге Уимблдона. Спортсмен проиграл на старте турнира 119-й ракетке мира из США Майклу Ммо.

«Я должен был принять решение об участии в Уимблдоне после Галле. У меня было всего две недели. Когда снимаешься с одного турнира за две недели до другого… Времени было мало, но это «Большой шлем». Я хотел приехать и дать себе шанс, потому что могу играть. Да, я могу, просто пока я не в своей тарелке. Так что продолжу работать и буду терпелив. Надеюсь, по ходу сезона сумею вернуться на хороший уровень.

У меня проблемы с сухожилием. Оно беспокоит меня уже несколько месяцев. Мы каждый день упорно работаем, чтобы решить этот вопрос, и мы продолжим работать. Знали, что здесь будет непросто. Я провёл не так много матчей. У меня не было возможности проверить свою физическую готовность и сыграть больше двух тренировочных сетов подряд. Так что сегодняшний матч показал, что я не был готов, но мы знали, на что шли, и сейчас просто продолжим восстановление», — сказал теннисист на пресс-конференции после матча.