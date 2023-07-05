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Медведев — после победы на старте Уимблдона: спасибо за тёплый приём, меня не везде любят

Медведев — после победы на старте Уимблдона: спасибо за тёплый приём, меня не везде любят
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал стартовую победу на Уимблдоне-2023. В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC).

«Было довольно нервно. Я не играл тут два года. Вчера мы на корт так и не вышли, это был суетное время для всех.

В итоге я вернулся на корт №1, где одержал больше всего побед в своей карьере на Уимблдоне. Наверное, это мой любимый корт. Очень рад возвращению. Спасибо всем за тёплый приём – несмотря на то что я играл против британца.

Когда выходил на корт, я не знал, как меня примут – но это было невероятно. Хотя меня не везде любят, потому что иногда на корте я схожу с ума, иногда безумно веду себя с болельщиками. Так что было приятно сюда вернуться, и я надеюсь как можно дольше задержаться», — сказал Медведев после матча.

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