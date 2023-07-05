Стефанос Циципас и Паула Бадоса сыграют в миксте на Уимблдоне

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса сыграют в смешанном парном разряде (миксте) на Уимблдоне-2023.

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Пара Циципас/Бадоса на старте Уимблдона-2023 сразится с посеянными под первым номером представителями США Остином Крайчеком и Джессикой Пегулой.

В одиночном разряде Уимблдона Циципас в первом круге сражается с чемпионом US Open – 2020, австрийцем Домиником Тимом. Бадосе же предстоит встретиться с представительницей США Элисон Риске.