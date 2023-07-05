Экоактивисты второй раз за день выбежали на корт Уимблдона-2023 во время матча

На корте №18 Уимблдона вновь, второй раз за день прошла акция протеста от экоактивистов движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений.

Это произошло во время матча британки Кэйти Бултер и австралийки Дарьи Савилл (Гавриловой). На тай-брейке первого сета теннисисток пожилой мужчина выбежал на корт и разбросал золотое конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона. В данный момент встреча остановлена для очистки корта.

Ранее, в мужском матче первого круга, где играли Григор Димитров (Болгария) и Со Симабукуро (Япония), произошёл идентичный инцидент.

Отметим, что в обоих случаях охрана Уимблдона быстро и довольно жёстко выводила протестующих с корта, после чего передавала их полиции.