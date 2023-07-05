Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экоактивисты второй раз за день выбежали на корт Уимблдона-2023 во время матча

Экоактивисты второй раз за день выбежали на корт Уимблдона-2023 во время матча
Комментарии

На корте №18 Уимблдона вновь, второй раз за день прошла акция протеста от экоактивистов движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений.

Это произошло во время матча британки Кэйти Бултер и австралийки Дарьи Савилл (Гавриловой). На тай-брейке первого сета теннисисток пожилой мужчина выбежал на корт и разбросал золотое конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона. В данный момент встреча остановлена для очистки корта.

Ранее, в мужском матче первого круга, где играли Григор Димитров (Болгария) и Со Симабукуро (Япония), произошёл идентичный инцидент.

Отметим, что в обоих случаях охрана Уимблдона быстро и довольно жёстко выводила протестующих с корта, после чего передавала их полиции.

Материалы по теме
Андреева рвётся во 2-й круг Уимблдона! А Сафиуллин вытащил пятисетовый марафон. LIVE!
Live
Андреева рвётся во 2-й круг Уимблдона! А Сафиуллин вытащил пятисетовый марафон. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023