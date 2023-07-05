Даниил Медведев выиграл 60-й матч на ТБШ. В топ-20 рейтинга больше только у Джоковича
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал 60-ю победу на турнирах «Большого шлема».
Это произошло на Уимблдоне-2023. В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Следующим соперником Даниила на Уимблдоне станет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия).
Нельзя не отметить, что в топ-20 рейтинга ATP на данный момент только два игрока, преодолевших рубеж в 60 побед на мэйджорах – это Медведев и 23-кратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира серб Новак Джокович (у него 349 выигранных матчей на ТБШ).
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