Касаткина: я одна из самых везучих игроков здесь, учитывая обстоятельства на Уимблдоне

10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы над представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж во втором круге травяного турнира Уимблдон-2023.

«Благодарю за радушный приём на центральном корте в Великобритании. Очень рада снова быть здесь. Что касается матча, то сопернику было тяжелее справиться с таким давлением. Я понимаю, каково это – играть дома, на центральном корте, на Уимблдоне. Огромное давление.

Было видно, что в начале матча ей было тяжело с этим справиться. Если честно, я тоже сильно нервничала, потому что на центральном корте сногсшибательная атмосфера. К этому невозможно подготовиться. Это очень тяжело. Но мне удалось чуть лучше справиться с этим, к тому же на мне было не так много давления.

Повлиял ли на мою уверенность выход в финал в Истбурне? Конечно, играть в финале за неделю до «Шлема», да и вообще выход в финал придаёт уверенности. Это приятно, но в то же время физически изматывает. Целую неделю проводишь на корте, а потом сразу игра на «Большом шлеме». Непростое испытание, но я справилась.

Психологически мне хорошо даётся, когда надо играть много матчей. Это придаёт уверенности.

Я уже сыграла здесь два матча, и мне повезло с расписанием – после каждого матча есть день отдыха. Думаю, я одна из самых везучих игроков здесь, учитывая обстоятельства на Уимблдоне в этом году», – сказала Касаткина на пресс-конференции после матча.