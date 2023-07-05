Дарья Касаткина: в этом году у меня были трудные моменты на корте и за его пределами

10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как на ней сказалось трудное начало сезона-2023. Напомним, россиянка проиграла в первом же круге на Australian Open – 2023.

«Жизнь в принципе – это американские горки. Надо принять это и пытаться играть по этим правилам. В этом году у меня были трудные моменты на корте и за его пределами. Мне кажется, в этом смысле я стала более спокойной, очень рада находиться на корте, рада находиться вне корта. А это же две самые важные вещи. Стараюсь становиться лучше каждый день, быть лучшей версией себя без каких-либо сравнений. Я очень стараюсь не сравнивать себя с другими. И бьюсь только сама с собой», — сказала Касаткина на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона.