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Дарья Касаткина: в этом году у меня были трудные моменты на корте и за его пределами

Дарья Касаткина: в этом году у меня были трудные моменты на корте и за его пределами
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10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как на ней сказалось трудное начало сезона-2023. Напомним, россиянка проиграла в первом же круге на Australian Open – 2023.

«Жизнь в принципе – это американские горки. Надо принять это и пытаться играть по этим правилам. В этом году у меня были трудные моменты на корте и за его пределами. Мне кажется, в этом смысле я стала более спокойной, очень рада находиться на корте, рада находиться вне корта. А это же две самые важные вещи. Стараюсь становиться лучше каждый день, быть лучшей версией себя без каких-либо сравнений. Я очень стараюсь не сравнивать себя с другими. И бьюсь только сама с собой», — сказала Касаткина на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона.

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