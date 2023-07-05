Дарья Касаткина: Кирьос с удовольствием поедет за большим чеком в Саудовскую Аравию

10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала тот факт, что WTA ведёт переговоры о сотрудничестве с Саудовской Аравией.
«Да, это непростые условия. Много проблем, связанных с этой страной. Если честно, об этом тяжело говорить. Также они ведут переговоры с ATP. Мужчинам проще, потому что они там себя хорошо чувствуют. Мы же чувствуем там себя по-другому.
В современном мире деньги решают всё. Но я не считаю, что всё сходится на деньгах. К сожалению, не всё зависит только от нас или от меня, например. К сожалению, всё в руках более важных людей. Сегодня всё решают деньги. Как сказал Ник Кирьос, он с удовольствием туда поедет просто за большим чеком. А для меня в этом случае деньги не на первом месте», — сказала Касаткина на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона.
- 5 июля 2023
-
21:08
-
20:56
-
20:54
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:52
-
18:51
-
18:32
-
18:28
-
18:10
-
18:09
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
16:33
-
16:33
-
15:49
-
15:38
-
15:00