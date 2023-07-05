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Дарья Касаткина: Кирьос с удовольствием поедет за большим чеком в Саудовскую Аравию

Дарья Касаткина: Кирьос с удовольствием поедет за большим чеком в Саудовскую Аравию
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10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала тот факт, что WTA ведёт переговоры о сотрудничестве с Саудовской Аравией.

«Да, это непростые условия. Много проблем, связанных с этой страной. Если честно, об этом тяжело говорить. Также они ведут переговоры с ATP. Мужчинам проще, потому что они там себя хорошо чувствуют. Мы же чувствуем там себя по-другому.

В современном мире деньги решают всё. Но я не считаю, что всё сходится на деньгах. К сожалению, не всё зависит только от нас или от меня, например. К сожалению, всё в руках более важных людей. Сегодня всё решают деньги. Как сказал Ник Кирьос, он с удовольствием туда поедет просто за большим чеком. А для меня в этом случае деньги не на первом месте», — сказала Касаткина на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона.

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