Даниил Медведев: ещё не подобрал ключа к траве, как получилось это сделать с грунтом

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после выхода во второй круг Уимблдона-2023 оценил свой уровень игры на траве.

«Ещё не подобрал ключа к траве, как получилось в этом году с грунтом. Речь не только о результатах, но после Монте-Карло и Мадрида я чувствовал, что у меня что-то начинает получаться. На траве я такого не чувствую.

Помню, когда начал играть на траве, это были челленджеры или внешние корты. Обычно они быстрее, мяч больше скользит. Обычные удары мне хорошо удавались. А центральные корты очень медленные, только подача идёт быстро. Мне кажется, легче с людьми, которые подкручивают мяч, не просто бьют. Это меня удивило.

Поэтому я всё ещё в поисках того, как именно мне надо играть. А это лучший турнир, чтобы попытаться понять, так что посмотрим. Чем дальше в турнир, тем сильнее соперники. Посмотрим, получится ли у меня найти (ключ) и зайти далеко.

Когда я только начинал играть, то чувствовал себя на траве как дома. Но тогда я был менее стабилен и думал: «О, трава, супер». Можно наносить удары в полную мощь, попытаться сотворить сенсацию, обыгрывать топов. Когда я сам стал топом, особенно на харде, я уже чувствую, что могу выиграть много матчей, просто за счёт понимания, что надо делать. А на траве случаются сенсации, я обыгрывал многих топов. Сейчас я не чувствую себя на траве как дома. Но стараюсь, и каждая возможность для этого – это хорошо. Попробую сделать это в эти две недели», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.