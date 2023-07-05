Даниил Медведев: меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне, никакого негатива

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, волновался ли, как примет его публика на Уимблдоне-2023.
Напомним, в матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC).
«Немного. По разным причинам меня могли принять не так здорово, как приняли. Мы вышли одновременно с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, мне или ему, или нам обоим. А потом мы пошли к судье, и люди хлопали мне. Я подумал: «Ладно, вот так сюрприз».
Во время матча всё было как обычно, болельщики старались помочь Артуру, завести его. Но я не чувствовал никакой негативной энергии. Меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Намного лучше, чем раньше. Это здорово. Я постараюсь ответить им тем же, если можно так сказать. Надеюсь, что смогу. Не выходить из себя, не быть эгоистичным ребёнком на корте. Иногда со мной бывает», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
- 5 июля 2023
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