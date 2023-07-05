Паула Бадоса: вся эта политическая ситуация не характеризует Арину Соболенко как человека

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как ситуация на Украине влияет на чемпионку Australian Open — 2023, текущего вице-лидера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко.

«Арина — замечательный человек, один из моих лучших друзей. У неё замечательная энергия, она постоянно улыбается. Я её очень люблю и думаю, что вся эта политическая ситуация не характеризует её как человека.

Но, конечно, эта ситуация влияет на неё. Вы видели, что в Париже она отказывалась от пресс-конференции.

Конечно, ей тяжело, и такого не должно было случиться. Но дальше я комментировать не буду, потому что это не моё дело», — сказала Бадоса на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона-2023.