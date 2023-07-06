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Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6 июля

Сегодня, 6 июля, продолжатся остановленные ранее матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также пройдут встречи в рамках второго круга.

Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, первый круг

15:00 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас-Диас (Испания)

Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, второй круг

13:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина)

15:00. Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Беларусь)

15:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)

16:30. Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция)

16:30. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия)

17:00. Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения)

17:30. Ализе Корне (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан)

18:30. Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ (Испания)