Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6 июля

Сегодня, 6 июля, продолжатся остановленные ранее матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также пройдут встречи в рамках второго круга.
Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, первый круг
15:00 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас-Диас (Испания)
Уимблдон. Расписание матчей, 6 июля. Женщины, второй круг
13:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина)
15:00. Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Беларусь)
15:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)
16:30. Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция)
16:30. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия)
17:00. Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения)
17:30. Ализе Корне (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан)
18:30. Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ (Испания)
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