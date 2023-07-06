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Тим — о поражении от Циципаса: я увидел, что ещё могу бороться с серьёзными парнями

Тим — о поражении от Циципаса: я увидел, что ещё могу бороться с серьёзными парнями
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от Стефаноса Циципаса в первом круге основной сетки Уимблдона. Напомним, греческий теннисист одержал победу в напряжённом пятисетовом поединке — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

«Отличный матч, и я уезжаю с высоко поднятой головой. Эта игра показала мне, что я ещё в деле. Качество было очень, очень высоким. Я продемонстрировал отличный боевой дух. Этот матч показал мне, что я ещё могу бороться с серьёзными парнями.

Конечно, поражение болезненное, но тай-брейк пятого сета – это как серия пенальти. И нужно отдать ему должное – он отлично провёл тай-брейк и просто невероятно отыграл брейк-пойнт в пятой партии», — приводит слова Тима пресс-служба турнира.

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