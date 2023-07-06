Обыграет ли 16-летняя Мирра Андреева на Уимблдоне чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021?
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Сегодня, 6 июля, 102-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проведёт матч второго круга Уимблдона-2023 с победительницей «Ролан Гаррос» — 2021 представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (11-я в рейтинге WTA).
Встреча состоится на четвёртом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 16:30 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: обыграет ли 16-летняя Мирра Андреева на Уимблдоне чемпионку «Ролан Гаррос» – 2021?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Спортсменки прежде не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге Уимблдона Андреева обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван, а Крейчикова одержала победу над британской спортсменкой Хитер Уотсон.
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