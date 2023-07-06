Мухова — о «Большой тройке» WTA: рада, что могу быть для них отличной соперницей

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась на фоне многочисленных разговоров о «Большой тройке» женского тенниса, состоящей из Иги Свёнтек, Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.
«Они входят в тройку лидеров даже в рейтинге, так что они этого заслуживают. Я на самом деле не слежу за этим, я мало что слышала.
Очевидно, что я не вхожу в этот список, и я не должна быть там, сейчас я 16-я. Но я рада, ведь у меня есть ощущение, что я могу бросить вызов каждой из них и могу быть хорошей соперницей, когда играю против них, и мне приятно это осознавать.
Их результаты и то, как они играют, это невероятно, я думаю, что людям тоже приятно наблюдать это соперничество. Но есть ещё номера четыре, пять, шесть и до 30… и я думаю, что все они тоже потрясающие игроки», — приводит слова Муховой Eurosport.
В матче первого круга на Уимблдоне Каролина Мухова встретится с немецкой теннисисткой Юле Нимайер.
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