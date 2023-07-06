Анастасия Потапова — Кая Юван: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Словении Каей Юван (244-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Кая Юван во втором круге Уимблдона.

Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге Уимблдона Потапова обыграла представительницу Швейцарии Селин Наэф, а Юван одержала победу над россиянкой Маргаритой Бетовой. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.