Анастасия Потапова — Кая Юван: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Словении Каей Юван (244-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Кая Юван во втором круге Уимблдона.
Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 18:15 МСК
23
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
|1
|2
|3
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|
244
Кая Юван
К. Юван
Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге Уимблдона Потапова обыграла представительницу Швейцарии Селин Наэф, а Юван одержала победу над россиянкой Маргаритой Бетовой. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
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