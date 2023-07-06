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Анастасия Потапова — Кая Юван: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Анастасия Потапова — Кая Юван: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Словении Каей Юван (244-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Кая Юван во втором круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 18:15 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кая Юван
244
Словения
Кая Юван
К. Юван

Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге Уимблдона Потапова обыграла представительницу Швейцарии Селин Наэф, а Юван одержала победу над россиянкой Маргаритой Бетовой. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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