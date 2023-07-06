Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Элисе Мертенс

В матче второго круга Уимблдона-2023 украинская теннисистка Элина Свитолина встречалась с бельгийской спортсменкой Элисе Мертенс. Игра завершилась победой украинки со счётом 6:1, 1:6, 6:1.

Встреча прошла на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 24 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге соревнований Свитолина сыграет с представительницей США Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:4, 6:3. Действующая победительница Уимблдона — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.