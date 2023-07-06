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Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Элисе Мертенс

Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Элисе Мертенс
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В матче второго круга Уимблдона-2023 украинская теннисистка Элина Свитолина встречалась с бельгийской спортсменкой Элисе Мертенс. Игра завершилась победой украинки со счётом 6:1, 1:6, 6:1.

Встреча прошла на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 24 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге соревнований Свитолина сыграет с представительницей США Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:4, 6:3. Действующая победительница Уимблдона — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 13:05 МСК
Элисе Мертенс
28
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		1 6
         
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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