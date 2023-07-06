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Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона на отказе Барборы Крейчиковой

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона на отказе Барборы Крейчиковой
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) вышла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором сете матча второго круга соревнований соперница россиянки 11-я ракетка мира чешская спортсменка Барбора Крейчикова отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги. К моменту остановки встречи Андреева вела в счёте — 6:3, 4:0.

В следующем круге соревнований Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

В первом круге Уимблдона Андреева обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван, а Крейчикова одержала победу над британской спортсменкой Хитер Уотсон. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 15:10 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4  
3 		0  
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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