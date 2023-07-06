Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона на отказе Барборы Крейчиковой
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) вышла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором сете матча второго круга соревнований соперница россиянки 11-я ракетка мира чешская спортсменка Барбора Крейчикова отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги. К моменту остановки встречи Андреева вела в счёте — 6:3, 4:0.
В следующем круге соревнований Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
В первом круге Уимблдона Андреева обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван, а Крейчикова одержала победу над британской спортсменкой Хитер Уотсон. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
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