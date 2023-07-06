Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко уверенно обыграла Надию Подороску и вышла в третий круг Уимблдона

Виктория Азаренко уверенно обыграла Надию Подороску и вышла в третий круг Уимблдона
Комментарии

В матче второго круга Уимблдона-2023 20-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску (80-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу белоруски.

Встреча прошла на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и продлилась 1 час 21 минуту. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету аргентинской теннисистки один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем раунде соревнований Азаренко сыграет с десятой ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Женский турнир Уимблдона-2023 продлится до 15 июля.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Надия Подороска
80
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023