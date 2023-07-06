Виктория Азаренко уверенно обыграла Надию Подороску и вышла в третий круг Уимблдона
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В матче второго круга Уимблдона-2023 20-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску (80-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу белоруски.
Встреча прошла на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и продлилась 1 час 21 минуту. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету аргентинской теннисистки один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В следующем раунде соревнований Азаренко сыграет с десятой ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Женский турнир Уимблдона-2023 продлится до 15 июля.
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