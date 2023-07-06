Вавринка — о грядущем матче с Джоковичем на Уимблдоне: буду доволен, если он меня не убьёт
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от предстоящего матча с 23-кратным чемпионом мэйджоров, второй ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в третьем круге Уимблдона-2023.
Легендарные теннисисты встречались 26 раз, Стэну удалось выиграть шесть матчей.
«Буду доволен, если он меня не убьёт. Он невероятный чемпион, всегда показывает особенный теннис. Мы никогда не играли на траве, и я рад, что мне хоть раз выпала такая возможность. Очевидно, будет сложно. Но я надеюсь, что смогу показать высокий уровень и навязать борьбу. Как всегда, постараюсь выжать максимум, а там посмотрим», — сказал Вавринка в интервью на корте.
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