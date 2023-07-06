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«Такая повторюша». Винус Уильямс опубликовала фото с Даниилом Медведевым с Уимблдона

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 43-летняя американка Винус Уильямс опубликовала в социальных сетях совместное фото с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым с Уимблдона-2023.

«Такая повторюша», — подписала фото Винус, отметив Медведева.

В данный момент Медведев (3) на Уимблдоне играет с представителем Франции Адрианом Маннарино (35-й в рейтинге ATP) за выход в третий круг Уимблдона. Россиянин ведёт со счётом 2:0 по сетам. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Адриан Маннарино во втором круге Уимблдона.

43-летняя Винус на Уимблдоне-2023 потерпела поражение в первом круге от украинки Элины Свитолиной.