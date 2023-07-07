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Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 7 июля

Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 7 июля
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Сегодня, 7 июля, продолжатся матчи второго круга Уимблдона в женском одиночном разряде и начнутся встречи третьего раунда соревнований.

Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 2-й круг

13:00 Мэдисон Бренгл (США) – Екатерина Александрова (Россия, 21)
13:00 Марта Костюк (Украина) – Паола Бадоса (Испания)
13:00 Ирина Бегу (Румыния, 29) – Анна Блинкова (Россия).
13:00 Александра Саснович (Беларусь) – Петра Квитова (Чехия, 9).
14:30 Бьянка Андрееску (Канада) – Ангелина Калинина (Украина, 26)
15:00 Варвара Грачёва (Франция) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

3-й круг

16:30 Дарья Касаткина (Россия, 11) – Виктория Азаренко (Беларусь, 19)
17:30 Ига Свёнтек (Польша, 1) – Петра Мартич (Хорватия, 30).
18:30 Элина Свитолина (Украина, WC) – Софья Кенин (США, Q).

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