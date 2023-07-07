Ольховский: Касаткина показывает солидную игру, а Азаренко ещё не оставила своих амбиций

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча третьего круга Уимблдона-2023, в котором десятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина встретится с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

«Обе теннисистки находятся сейчас в хорошей форме. Дарья показывает очень солидную, бодрую игру после турнира в Бирмингеме, а Виктория явно ещё не оставила своих амбиций в спорте. Ожидаю, что матч будет очень интересным», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Поединок поставлен третьим запуском на корте №12 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона. Победительница этой встречи сыграет в следующем раунде соревнований с лучшей в паре Элина Свитолина (Украина) — Софья Кенин (США).