«Позвольте мне эту слабость». Вавринка признался, что любит смотреть матчи Джоковича

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка признался, что любит смотреть матчи серба Новака Джоковича так же сильно, как любил наблюдать за игрой швейцарца Роджера Федерера.

«Вы видели, как он играет (улыбается)? Позвольте мне эту слабость. Новак — идеальный игрок. Он выполняет всё так чисто. Джокович способен выдать идеальный удар в нужный момент. Я люблю смотреть его матчи так же сильно, как любил смотреть за игрой Федерера», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

Напомним, Вавринка сыграет с Джоковичем в матче третьего круга Уимблдона-2023. Встреча теннисистов состоится сегодня, 7 июля, в Лондоне и начнётся не раньше 20:00 мск.