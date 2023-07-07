Федерер: не люблю оказывать давление на молодёжь, но Алькарас сам ставит большие цели
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в сентябре 2022 года завершил профессиональную спортивную карьеру, высказался о 20-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
«Я не люблю оказывать слишком большое давление на молодых игроков, говоря: «Он сделает это, он выиграет это». Но Карлос сам из тех парней, которые говорят: «Я еду на Уимблдон, чтобы победить. Я еду в Париж, чтобы победить». Он сам ставит перед собой такие большие цели, и это здорово», — приводит слова Федерера CNN.
Сегодня, 7 июля, Алькарас проведёт матч второго круга Уимблдона-2023 с представителем Франции Александром Мюллером. Встреча состоится на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 15:30 мск.
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