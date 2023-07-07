Бадоса не выступит на Уимблдоне в миксте с Циципасом

Испанская теннисистка, экс вторая ракетка мира Паула Бадоса сказала на пресс-конференции, что не сможет сыграть на Уимблдоне в миксте со своим бойфрендом, пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Ранее спортсменка снялась с соревнований в одиночном разряде по ходу второго круга турнира.
Причиной отказа Бадосы от соревнований стала травма спины, с которой спортсменка пытается справиться уже в течение нескольких месяцев. В текущем сезоне испанская теннисистка не играла на «Ролан Гаррос», а также пропустила весь травяной сезон до Уимблдона. За несколько недель до «Шлема» в Великобритании Бадоса признавалась, что врачи не рекомендуют ей выступать на турнире.
Соперница Бадосы по второму кругу Уимблдона, украинка Марта Костюк, прошла в следующую стадию турнира.
- 7 июля 2023
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