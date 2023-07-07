«Я проиграла». Снявшаяся с Уимблдона Бадоса — журналистам, поздравившим её с победой

Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая снялась с Уимблдона по ходу матча второго круга, попала в неприятную для себя и комичную со стороны ситуацию на пресс-конференции после игры. В самом начале интервью журналист поздравил спортсменку с победой.

Теннисистка ответила журналисту, допустившему ошибку, кратко: «Я проиграла». Затем, когда другой представитель СМИ уточнил у Бадосы, как она оценивает свой уровень физической формы, спортсменка ответила почти так же: «Чтобы вы знали, я проиграла. Не выиграла». Журналисты ещё раз переспросили, точно ли теннисистка не одержала победу. Испанка вновь была краткой: «Да».

Паула Бадоса снялась с турнира из-за обострения проблем со спиной: в течение года спортсменка лечит стрессовый перелом.