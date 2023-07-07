«Я проиграла». Снявшаяся с Уимблдона Бадоса — журналистам, поздравившим её с победой
Поделиться
Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая снялась с Уимблдона по ходу матча второго круга, попала в неприятную для себя и комичную со стороны ситуацию на пресс-конференции после игры. В самом начале интервью журналист поздравил спортсменку с победой.
Теннисистка ответила журналисту, допустившему ошибку, кратко: «Я проиграла». Затем, когда другой представитель СМИ уточнил у Бадосы, как она оценивает свой уровень физической формы, спортсменка ответила почти так же: «Чтобы вы знали, я проиграла. Не выиграла». Журналисты ещё раз переспросили, точно ли теннисистка не одержала победу. Испанка вновь была краткой: «Да».
Паула Бадоса снялась с турнира из-за обострения проблем со спиной: в течение года спортсменка лечит стрессовый перелом.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
12:46
-
12:36
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
10:45
-
10:34
-
10:29
-
10:13
-
10:10
-
09:55
-
09:47
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:57
-
03:00
-
02:29
Партнерский контент