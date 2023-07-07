Определился соперник Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона
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67-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович обыграл представителя США Маркоса Гирона (65-й в рейтинге ATP) в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:4 в пользу венгерского спортсмена.
В третьем круге соревнований в Лондоне Фучович сыграет с третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее одержал победу над французом Адрианом Маннарино.
Напомним, Медведев и Фучович встречались на корте в официальных матчах три раза. Две победы одержал россиянин, ещё один матч выиграл венгерский теннисист. Мужской турнир Уимблдона-2023 продлится до 16 июля. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.
Уимблдон (м). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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67
Мартон Фучович
М. Фучович
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