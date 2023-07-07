Касаткина проиграла Азаренко первый сет в третьем круге Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выиграть первый сет матча третьего круга Уимблдона, в котором она встречается с представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Победу в партии со счётом 6:2 одержала белорусская теннисистка. Соперницы провели на корте 32 минуты.

11-я сеяная Касаткина в третий раз играет в третьем круге Уимблдона, в 2018 году Дарья дошла до четвертьфинала. Для Азаренко это 15-й травяной турнир «Большого шлема», дважды (в 2011 и 2012 годах) Виктория играла в полуфинале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона.

За выход в четвертьфинал Уимблдона победительница этого противостояния сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, и американкой Софьей Кенин, начавшей соревнования с квалификации.