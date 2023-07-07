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Касаткина проиграла Азаренко первый сет в третьем круге Уимблдона

Касаткина проиграла Азаренко первый сет в третьем круге Уимблдона
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выиграть первый сет матча третьего круга Уимблдона, в котором она встречается с представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Победу в партии со счётом 6:2 одержала белорусская теннисистка. Соперницы провели на корте 32 минуты.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 17:10 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2-й сет
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

11-я сеяная Касаткина в третий раз играет в третьем круге Уимблдона, в 2018 году Дарья дошла до четвертьфинала. Для Азаренко это 15-й травяной турнир «Большого шлема», дважды (в 2011 и 2012 годах) Виктория играла в полуфинале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона.

За выход в четвертьфинал Уимблдона победительница этого противостояния сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, и американкой Софьей Кенин, начавшей соревнования с квалификации.

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