Медведев — о первом Уимблдоне: в то время я считал траву своим любимым покрытием

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём первом турнире на травяном покрытии Уимблдона.

«Насчёт теннисной жизни всего рассказать не могу, но я точно сейчас другой игрок. Очень хорошо помню свой первый Уимблдон. Я приехал после выхода в полуфинал в Истбурне, это был хороший результат для меня. Я тогда проиграл Новаку, но чувствовал, что провёл неплохой матч. Это было в пятницу, а в понедельник мне надо было играть со Стэном, так что у меня было время подготовиться. Меня тогда ещё плохо знали в туре, а Стэн, кажется, только что выходил в финал «Ролан Гаррос».

Но в то время я считал траву своим любимым покрытием. Считал, что могу это сделать. И смог его обыграть, на тот момент это была моя самая большая победа в карьере. Это было потрясающе.

Потом был матч, когда я думал, что после такой победы должен доминировать или выиграть. Но оказалось не так. Летел 0:2 Рубену, смог сравнять счёт, потом сделать брейк в пятом сете. Потом разозлился из-за неправильного, как мне казалось, решения судьи. Сейчас даже не знаю, правильным оно было или нет. Челленджей тогда не было. Может, я неправильно увидел момент.

Играя на крупных турнирах, выигрывая много матчей, я вырос в том, что теперь знаю – неважно, какой результат. Будь то 7:6 в пятом сете против потрясающего соперника или лёгкие 3:0, на следующий день уже новый матч. Мне кажется, сейчас я уже знаю, как готовиться к таким моментам.

У меня были тяжёлые матчи и на «Шлемах», и мне всё равно удавалось выигрывать следующие матчи. В этом плане я вырос больше всего, знаю, как готовиться к следующему поединку», – сказал Медведев на послематчевой конференции.