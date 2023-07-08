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Стефанос Циципас: микст на Уимблдоне теперь неважен, слава богу

Стефанос Циципас: микст на Уимблдоне теперь неважен, слава богу
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал снятие с соревнований в миксте на Уимблдоне из-за травмы его девушки, испанской теннисистки Паулы Бадосы.

«Микст теперь неважен, слава богу. Я предпочитаю жить дальше», — сказал Циципас на пресс-конфренции.

Напомним, Бадоса также снялась с соревнований в одиночном разряде по ходу второго круга турнира. Испанская спортсменка уже на протяжении нескольких месяцев пытается справится с травмой спины. Из-за повреждение Бадоса ранее пропустила Открытый чемпионат Франции — 2023, а также не выступала на травяных турнирах до Уимблдона.

Циципас вышел в третий круг Уимблдона в одиночном разряде, обыграв во втором круге британского теннисиста Энди Маррея.

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