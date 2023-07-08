Далма Галфи — Екатерина Александрова: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона-2023, в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи (126-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся чуть позже 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Далма Галфи — Екатерина Александрова в третьем круге Уимблдона.
Уимблдон (ж). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
40
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Победительницы этой встречи сыграет с лучшей в противостоянии Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь). Действующей чемпионкой турнира в Лондоне является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
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