«Честно говоря, я немного завидую». Кис — об отношениях Бадосы и Циципаса

18-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис призналась, что завидует медийности пары испанской теннисистки Паулы Бадосы и грека Стефаноса Циципаса. Сама Кис с 2017 года состоит в отношениях с американским теннисистом Бьорном Фратанджело.
«Бадоса и Циципас выдали больше контента, чем мы с Бьорном за шесть лет. Так что, честно говоря, я немного завидую. У нас с Бьорном почти нет совместных фотографий, а для них это не проблема. Я рада за Паулу и Стефаноса. Уверена, мы ещё увидим их совместную игру на корте», — приводит слова Кис Tennis Channel.
Ранее Бадоса и Циципас снялись с соревнований в миксте на Уимблдоне-2023. Причиной такого решения стала травма спины испанской теннисистки, из-за которой она ранее пропустила «Ролан Гаррос» и травяные турниры до Уимблдона.
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