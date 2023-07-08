«Честно говоря, я немного завидую». Кис — об отношениях Бадосы и Циципаса

18-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис призналась, что завидует медийности пары испанской теннисистки Паулы Бадосы и грека Стефаноса Циципаса. Сама Кис с 2017 года состоит в отношениях с американским теннисистом Бьорном Фратанджело.

«Бадоса и Циципас выдали больше контента, чем мы с Бьорном за шесть лет. Так что, честно говоря, я немного завидую. У нас с Бьорном почти нет совместных фотографий, а для них это не проблема. Я рада за Паулу и Стефаноса. Уверена, мы ещё увидим их совместную игру на корте», — приводит слова Кис Tennis Channel.

Ранее Бадоса и Циципас снялись с соревнований в миксте на Уимблдоне-2023. Причиной такого решения стала травма спины испанской теннисистки, из-за которой она ранее пропустила «Ролан Гаррос» и травяные турниры до Уимблдона.