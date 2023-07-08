Новак Джокович прокомментировал победу над Стэном Вавринкой на Уимблдоне в трёх сетах

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в третьем круге Уимблдона-2023. Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).
«Первые два сета мне понравились. Потом было немного драматично. Кажется, мой уровень игры немного упал, а он, наоборот, прибавил, и трибуны подключились.
Чувствовал, как приближается комендантский час (улыбается). Выходя на корт, мы оба знали, что сможем сыграть максимум три сета. Так что чтобы закончить сегодня, кому-то нужно было выиграть три сета подряд. Очень рад, что этим кем-то оказался я.
На протяжении двух сетов всё выглядело безупречно. Потом, как я уже сказал, он прибавил. Он мультичемпион турниров «Большого шлема», много раз бывал в таких ситуациях. Стэн дважды обыгрывал меня в финалах «Шлемов», так что у него большой опыт в таких условиях. Я знал, что он не будет сдаваться.
После второго сета он переоделся и вышел уже другим игроком. Мы шли нога в ногу, поэтому справедливо, что всё решилось на тай-брейке», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
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