Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев – Мартон Фучович: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона

Даниил Медведев – Мартон Фучович: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 июля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (67-я ракетка мира) за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте №1 и начнётся чуть позднее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Мартон Фучович в третьем круге Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Мартон Фучович
67
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Медведева. Он обыгрывал Фучовича на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло-2018 и на харде в финале турнира в Софии-2019, а Мартон оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020.

В случае победы Медведев в 1/8 финала сразится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) – Томми Пол (США, 16).

Материалы по теме
Главный качок тура! Кому Медведев проиграл со скандалом, а после — пародировал
Главный качок тура! Кому Медведев проиграл со скандалом, а после — пародировал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023