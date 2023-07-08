Даниил Медведев – Мартон Фучович: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (67-я ракетка мира) за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте №1 и начнётся чуть позднее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Мартон Фучович в третьем круге Уимблдона-2023.
Уимблдон (м). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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67
Мартон Фучович
М. Фучович
Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Медведева. Он обыгрывал Фучовича на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло-2018 и на харде в финале турнира в Софии-2019, а Мартон оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020.
В случае победы Медведев в 1/8 финала сразится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) – Томми Пол (США, 16).
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