Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев раскритиковал Уимблдон за излишнее внимание к 21-летнему Яннику Синнеру

Александр Зверев раскритиковал Уимблдон за излишнее внимание к 21-летнему Яннику Синнеру
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство тем, какое внимание Уимблдон-2023 оказывает восьмой ракетке мира, 21-летнему итальянцу Яннику Синнеру.

Звереву не понравилось, что он провёл матч первого круга в четверг, а Синнер к тому моменту уже сыграл два матча на крытых кортах.

«Янник мне очень нравится – и как человек, и как игрок. Он невероятный спортсмен, у него будет много побед. Но в сетке были люди, которые ещё не провели игры первого круга. Например, Маттео Берреттини, который играл здесь в финале, или я.

Я не думаю, что матч Синнера во втором круге нужно было ставить на крытый корт. Там были и другие имена, которые добились в теннисе большего, чем Янник. У них были другие варианты», — приводит слова Зверева Sportskeeda.

Материалы по теме
Медведев рвётся во вторую неделю Уимблдона! Андреева и Потапова готовятся к битве. LIVE!
Live
Медведев рвётся во вторую неделю Уимблдона! Андреева и Потапова готовятся к битве. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023