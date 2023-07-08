Александр Зверев раскритиковал Уимблдон за излишнее внимание к 21-летнему Яннику Синнеру

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство тем, какое внимание Уимблдон-2023 оказывает восьмой ракетке мира, 21-летнему итальянцу Яннику Синнеру.
Звереву не понравилось, что он провёл матч первого круга в четверг, а Синнер к тому моменту уже сыграл два матча на крытых кортах.
«Янник мне очень нравится – и как человек, и как игрок. Он невероятный спортсмен, у него будет много побед. Но в сетке были люди, которые ещё не провели игры первого круга. Например, Маттео Берреттини, который играл здесь в финале, или я.
Я не думаю, что матч Синнера во втором круге нужно было ставить на крытый корт. Там были и другие имена, которые добились в теннисе большего, чем Янник. У них были другие варианты», — приводит слова Зверева Sportskeeda.
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