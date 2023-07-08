Виктория Азаренко объяснила, почему запрещает сыну посещать её матчи

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, почему не разрешает шестилетнему сыну Лео посещать её матчи.

«Мой сын хочет присутствовать на моих матчах. Но мне всё ещё трудновато брать его с собой, потому что я начинаю отвлекаться от игры», — приводит слова Азаренко Daily Express.

Завтра, 9 июля, Азаренко проведёт матч четвёртого круга Уимблдона-2023 с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. В прошлом раунде соревнований белорусская теннисистка, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла десятую ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:2, 6:4.

Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля. Действующей чемпионкой соревнований является казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.