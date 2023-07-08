Даниил Медведев — Мартон Фучович: россиян проиграл 1-й сет матча 3-го круга Уимблдона-2023
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Завершился стартовый сет матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (67-я ракетка мира) в третьем круге Уимблдона-2023. Его со счётом 6:4 выиграл Фучович. Партия продлилась 39 минут.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Мартон Фучович в третьем круге Уимблдона-2023.
Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Медведева. Он обыгрывал Фучовича на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло-2018 и на харде в финале турнира в Софии-2019, а Мартон оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020.
В случае победы Медведев в 1/8 финала сразится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) – Томми Пол (США, 16).
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