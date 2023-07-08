Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Мартон Фучович: россиянин сравнял счёт матча в 3-м круге Уимблдона-2023

Даниил Медведев — Мартон Фучович: россиянин сравнял счёт матча в 3-м круге Уимблдона-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (67-я ракетка мира) в третьем круге Уимблдона-2023. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт матча. Первую партию со счётом 6:4 взял Фучович.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Мартон Фучович в третьем круге Уимблдона-2023.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Медведева. Он обыгрывал Фучовича на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло-2018 и на харде в финале турнира в Софии-2019, а Мартон оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020.

В случае победы Медведев в 1/8 финала сразится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) – Томми Пол (США, 16).

Материалы по теме
Медведев в сете от 4-го круга Уимблдона! А Андреева и Потапова ждут начала битвы. LIVE!
Live
Медведев в сете от 4-го круга Уимблдона! А Андреева и Потапова ждут начала битвы. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023