Даниил Медведев — Мартон Фучович: россиянин сравнял счёт матча в 3-м круге Уимблдона-2023

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (67-я ракетка мира) в третьем круге Уимблдона-2023. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт матча. Первую партию со счётом 6:4 взял Фучович.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Мартон Фучович в третьем круге Уимблдона-2023.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Медведева. Он обыгрывал Фучовича на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло-2018 и на харде в финале турнира в Софии-2019, а Мартон оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020.

В случае победы Медведев в 1/8 финала сразится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) – Томми Пол (США, 16).