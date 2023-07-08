Джокович: удивительно, что Вавринка делает в своём возрасте после нескольких операций

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил игровой уровень швейцарца Стэна Вавринки после очного матча на Уимблдоне-2023.

«Удивительно, что Стэн делает в своём возрасте после нескольких операций. Мы оба уже старики. Я безмерно уважаю Стэна как игрока и люблю как человека. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Джокович после матча.

Напомним, Джокович обыграл Вавринку в матче третьего круга Уимблдона-2023 со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:5). В следующем раунде соревнования сербский теннисист сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Встреча спортсменов состоится завтра, 9 июля. Джокович является действующим чемпионом турнира в Лондоне.