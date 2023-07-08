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Легечка вышел на Медведева в 1/8 финала Уимблдона

Легечка вышел на Медведева в 1/8 финала Уимблдона
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Определился соперник россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала Уимблдона. Им стал Иржи Легечка, 37-я ракетка мира из Чехии, который в третьем круге в пяти сетах вырвал победу у 15-й ракетки мира из США Томми Пола. Встреча чеха и американца завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:2.

Легечка и Пол провели на корте 4 часа 3 минуты. На счету чешского спортсмена — 19 выполненных эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки. Американский теннисист, в свою очередь, десять раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт (20%), а также допустил три двойные ошибки.

Ранее Медведев и Легечка никогда не играли друг с другом. Чешский теннисист на Уимблдоне в 2023 году впервые в карьере прошёл дальше первого круга, россиянин же повторил свой рекорд — он выходил в четвёртый круг ещё и в 2021 году.

Уимблдон (м). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Иржи Легечка
37
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 5 6 9 6
2 		6 2 7 7 7 11 2
             
Томми Пол
15
США
Томми Пол
Т. Пол
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