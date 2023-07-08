Медведев: привык к предельной концентрации, только играя в важных матчах

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев поделился мнением о необходимости предельной концентрации в матчах на травяных кортах.
«Нужно оставаться в игре каждую секунду? Это действительно так. Мне кажется, на харде то же самое, зачастую всё решает один брейк. Но на траве, скажем, сегодня я понимал, куда будет идти вторая подача, и был к этому готов. По линии, затем в тело, невозможно отбить. И в этот момент понимаешь, насколько важно каждое очко, потому что может случиться вот такое, и ты не сможешь отбить мяч. Каждое очко становится ещё важнее. Не знаю, в какой момент, но тебе может не повезти.
Я не работаю над этим за пределами корта, стараюсь хорошо тренироваться, это помогает. На мой взгляд, главное – это опыт. В этом молодёжь, как сейчас Мирра Андреева, Хольгер Руне, все эти ребята, которые заходят далеко, так хороши. А я помоложе мог сделать два хороших удара, обрадоваться, постараться завести трибуны, а потом допустить четыре невынужденные ошибки, просто потому, что не привык к такому. Привык, только играя в таких важных матчах. И сейчас у меня это получается», — сказал теннисист на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг Уимблдона.
- 8 июля 2023
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