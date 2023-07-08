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Матч 3-го круга Уимблдона между Андреевой и Потаповой перенесён на 9 июля из-за дождя

Матч 3-го круга Уимблдона между Андреевой и Потаповой перенесён на 9 июля из-за дождя
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Матч третьего круга Уимблдонского теннисного турнира между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой перенесён на завтра, 9 июля, из-за погодных условий.

Организаторы объявили, что в связи с периодически продолжающим моросить дождём и ухудшающимся естественным освещением не может быть уверенности в том, что сегодня будет возможно ещё играть, поэтому все матчи на внешних кортах, на которых отсутствуют крыши, перенесены на завтра. Среди этих встреч как раз и поединок Андреевой и Потаповой, который стоял в расписании на третьем корте.

На Центральном корте после встречи Онс Жабер с Бьянкой Андрееску пройдёт ещё встреча Кэйти Бултер и Елены Рыбакиной. На корте номер 1 завершает день матч между Александром Зверевым и Маттео Берреттини.

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