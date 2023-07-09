Берреттини: я провёл много дней в своей кровати, рыдая из-за того, что не могу играть

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, как он чувствовал себя во время пропуска турниров в 2023 году, а также поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом на Уимблдоне. Спортсмен пропустил в текущем сезоне практически все грунтовые турниры и не выходил дальше третьего круга в соревнованиях на харде из-за травм, а в субботу, 8 июля, Берреттини пробился в четвёртый круг Уимблдона.

«Я провёл много дней в своей кровати, рыдая из-за того, что не могу играть. Пять дней соревнований на Уимблдоне подряд — это ничего. Это грустно, но это правда. Я скучал по играм и турнирам. Близкие мне люди знают…

Это кажется невероятным. Случилось то, о чём я даже не думал. В этом году я мало играл. Здесь должно было случиться что-то особенное. В прошлом сезоне я пропустил Уимблдон и до сих пор не оправился от этого. Этот турнир изменил мою жизнь.

Не думаю, что мне нужно что-то говорить о Карлосе Алькарасе. Он сам показывает, кто он. Когда я в первый раз играл с ним два года назад, я уже чувствовал, что этот ребёнок — особенный», — сказал Берреттини в интервью на корте.