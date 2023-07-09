Руне поделился эмоциями от выхода в четвёртый круг Уимблдона
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Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, поделился эмоциями от выхода в четвёртый круг Уимблдона. В субботу, 8 июля, спортсмен в пяти сетах смог обыграть испанца Алехандро Давидович-Фокину и впервые в карьере вышел в 1/8 финала турнира. В 2022 году Руне не смог выйти из первого круга Уимблдона.
«Это был один из самых весёлых матчей, в которых я когда-либо играл. Это довольно маленький корт, но зрители сделали игру просто потрясающей. Спасибо!
Это отличный момент для всей Дании. Я очень счастлив впервые выйти в четвёртый круг здесь. Это в целом первый год, когда я смог выиграть здесь хотя бы один матч. Всё идёт намного лучше, чем я мог ожидать. Не знаю, что сказать. Я очень рад», — сказал Руне в интервью на корте.
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