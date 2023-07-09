Зверев: Берреттини может выиграть Уимблдон, если будет играть так, как в матче со мной

21-я ракетка мира немецкий теннисист Андрей Зверев высоко оценил уровень игры итальянца Маттео Берреттини после матча третьего круга Уимблдона.

«Я сказал ему, что он может стать победителем турнира, если будет так играть. На мой взгляд. Я имею в виду, что, конечно, здесь есть и другие замечательные теннисисты. Но Маттео играет так, что кажется, что у него есть шансы в матче с кем угодно», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Зверев проиграл Берреттини со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). В 1/8 финала итальянский теннисист встретится с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом. Ранее у спортсменов было три личные встречи: испанец побеждал Берреттини на харде в Вене в 2021 году и на грунте в Рио-де-Жанейро в 2022 году, а итальянец был сильнее на харде на Australian Open в 2022 году.